Die Tage der Mehrzweckhalle sind nun gezählt

So sieht das erste Modell für ein neues Hallenensemble aus. Die stilisierten Bäume markieren den Verlauf der Jahnstraße. Das Gebäude mit den Längsschlitzen stellt ein zweigeschossiges „Haus der Vereine“ dar. Daran schließen sich die bereits vorhandenen Kegelbahnen an. An diese sind im hinteren Bereich eine Kulturhalle mit Bühne sowie eine große Sporthalle angebaut.

© Gr�ssl