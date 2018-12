„Die Tür zum Festzimmer“

Plankstadt.Die musikalischen Andachten in der Adventszeit finden am morgigen Mittwoch ihr Finale, wenn sich die evangelische Kirchengemeinde der „Tür zum Festzimmer“ widmet. Schließlich ist Weihnachten nicht mehr weit und die Aufregung vor dem großen Fest steigt.

Ein besonderes Geschenk bei der musikalischen Andacht sind die „Morning Star Singers“, die ein abwechslungsreiches Advents- und Weihnachtsprogramm mit Liedern aus zahlreichen Ländern zum Besten geben. So ist es fast wie damals, als die Heiligen Drei Könige ihre Gaben brachten und auch der Name des Ensembles verspricht nicht zu viel: Es wird hell in den Zimmern und bei uns selbst werden. zg

