Die Verwaltung bildet wieder aus

PLANKSTADT.Überall im Rathaus wird man die beiden Auszubildenden in den kommenden zwei Jahren antreffen. Ewelina Bejcar und Tobias Werner haben die Laufbahn zu Gemeindesekretäranwärtern begonnen. „Wir haben längere Zeit nicht selbst ausgebildet“, erklärt Bürgermeister Nils Drescher in einem lockeren Kennenlerngespräch. Man sei froh, nun wieder zwei junge Menschen im Haus mit den vielfältigen Aufgaben vertraut machen zu können.

In einer Verwaltung setze man sich für die Kundenzufriedenheit ein, leiste eine sinnvolle Aufgabe für die Gesellschaft, betonte Nils Drescher. „Ich setze voll auf Sie“, motivierte er beide Azubis, Fragen zu stellen mit dem Ziel einer fundierten Ausbildung und guten Abschlüssen.

Beide haben oder hatten bereits Kontakt mit der Gemeinde: Ewelina Bejcar ist seit zwei Jahren im Ort zu Hause. „In meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Hund unterwegs“, sagt die 28 Jahre alte gebürtige Polin.

In ihrem Heimatland hat sie bereits Lehramt studiert und unter anderem Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Ihr Studium wird in Deutschland nicht anerkannt. Mit der zweijährigen Ausbildung im Rathaus legt sie für sich nun die Basis für den Berufsalltag. An Plankstadt hat sie die schöne Natur und die vielen Feste schätzen gelernt. Gerne hebt Ewelina Bejcar ihre Stimme zum Gesang an, sie sucht noch den passenden Chor. Bleibt Freizeit übrig, sind der Partner, der Hund und gute Romane die Begleiter. Wie die ersten Tage im Rathaus waren?

Mittendrin von Anfang an

„Es gab gleich Aufgaben für uns, die wir erledigen konnten, alle Kollegen im Rathaus haben uns sehr freundlich aufgenommen“, unterstreichen beide. Tobias Werner hat von 2015 bis 2018 in Plankstadt gelebt. Derzeit wohnt der Vater einer Tochter in Wieblingen. Im vergangenen Jahr schnupperte der sportlich orientierte junge Mann als Praktikant in den Verwaltungsalltag hinein. „Alle kannten mich noch“, freut er sich, dass gleich zu „Amtsantritt“ sein Geburtstag zu feiern war: „Einfach jeder hat mir gratuliert, das war ein sehr schönes Erlebnis und ein perfekter Einstand.“

Für den Verwaltungsjob hat Tobias Werner in zehn Jahren bei der Bundeswehr Erfahrung gesammelt. In seiner Freizeit geht er joggen, radfahren und pflegt „Fit ohne Geräte“. Bei Letzterem nutzt der Sportler sein Körpergewicht beim Training für effektive Übungen. Seine Familie ist für ihn sehr wichtig. Auf ihrem Weg durch die umfassende Ausbildung stehen den beiden versierte Ausbilder in allen Verwaltungsbereichen zur Verfügung. zg

