Plankstadt.CDU-Bundestagsabgeordneter Olav Gutting hatte mit seinem Tweet zur Verteilung der Ministerämtern in der GroKo für einige Aufregung gesorgt. „Puuuh! Wir haben wenigstens noch das Kanzleramt“, hatte er auf Twitter geschrieben – und die Verhandlungen seiner Partei in einem anschließenden Interview in der Frankfurter Allgemeinen ordentlich kritisiert. Die SPD habe mit dem Finanz-, Außen- und Arbeitsministerium fast eine kleine Regierung, äußerte er.

„Wir haben aus meiner Sicht miserabel verhandelt. Der Fehler war, dass wir uns ohne Not in eine Situation gebracht haben, in der wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Das ist passiert, weil wir von vornherein eine Minderheitsregierung ausgeschlossen haben“, sagte er zur Begrüßung bei seinem Besuch an der Basis – beim CDU-Ortsverein im TSG-Eintracht-Vereinshaus „Eviva“.

Seiner Kritik schlossen sich die Christdemokraten in Plankstadt an. Beliebigkeit warf gar ein Gemeinderat der Bundeskanzlerin vor und bezweifelte, dass er heute noch einmal Mitglied der Partei werden würde. „Ist nach der Wahl eigentlich überhaupt eine Fehleranalyse passiert?“, ließ Rüdiger Neidig verlauten. Das verneinte Olav Gutting zwar, verteidigte Angela Merkel dann aber doch: „Sie hat unser Land in den letzten Jahren doch ganz gut durch die Krisen geführt.“