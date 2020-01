Die Welt mit kleinen Taten retten

Plankstadt.Mehr Klimaschutz, schonender Umgang mit den Ressourcen, das sind Forderungen, die mittlerweile in der gesellschaftlichen Diskussion ganz oben stehen. Dafür haben nicht zuletzt die Teilnehmer der „Fridays for future“-Demonstrationen gesorgt. Eine Frage, die dabei immer wieder aufkommt, ist: Was kann jeder Einzelne für den Klima- und Umweltschutz tun?

Die Antwort ist: vieles. Schon kleine

...