Diebe klauen Geld aus Auto

Plankstadt/Schwetzingen.Unbekannte haben die Scheiben zweier geparkter Autos eingeschlagen und in einem Fall mehrere tausend Euro erbeutet. Den genauen Betrag konnte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung allerdings nicht nennen.

Aus einem BMW, der am Dienstag kurz vor 16 Uhr für nur 30 Minuten im Plankstadter Feldgebiet, nahe des Friedhofs abgestellt war, erbeuteten die Täter einerseits die im Fußraum deponierte Handtasche. In ihr befand sich nach Mitteilung der Polizei die Geldbörse der Geschädigten mit einem geringen Bargeldbetrag, verschiedene Ausweisdokumente, EC- und Kreditkarten. Außerdem stahlen die Diebe einen Geschäftsgeldbeutel mit mehreren tausend Euro Inhalt aus dem Auto.

Ein ähnlicher Vorfall mit selbem Tatmuster ereignete sich zudem in der Zeit zwischen Montagvormittag und Dienstagnachmittag in Schwetzingen: In der Carl-Benz-Straße schlugen Unbekannte die Scheibe eines abgestellten Fords ein, konnten aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts aus dem Fahrzeug stehlen. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt rund 1000 Euro. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019