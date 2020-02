Diese beiden sind echte Multitalente

Plankstadt.Wenn Ruth Miedreich-Hornung mit ihrer Flötengruppe ins Caritas-Altenzentrum (CAZ) kommt, dann bedeutet das für die Senioren eine Stunde voll mit schönen Liedern und bekannten Melodien. Bereits seit zehn Jahren gestaltet Miedreich-Hornung regelmäßig Konzerte im Seniorenheim und begeistert dort mit einem abwechslungsreichen Programm.

„Es ist zwar momentan eher Aprilwetter, trotzdem werden wir Ihnen heute winterliche Melodien präsentieren“, meinte Moderator Gerhard Waldecker zu Beginn des Winterkonzertes. Los ging es mit dem bekannten Evergreen „Winter Wonderland“ aus dem Jahr 1934, das Ruth Miedreich-Hornung und Claudia Mandl zunächst auf Englisch und dann auf Deutsch im Duett sangen. Dann hatten die Kinder der Flötengruppe ihren ersten großen Auftritt und präsentierten den „Winter auf der Blockflöte“. Wenn die Kinder zu ihren Instrumenten greifen, läuft „die Katze im Schnee“ und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ rieselt leise herab. Die bekannten Lieder kamen beim Publikum gut an – viele der Senioren summten die Melodien mit und wippten fröhlich im Takt. Das Lied „Jingle Bells“, das oft fälschlicherweise als Weihnachtslied betitelt wird, spielten die Jungen und Mädchen sogar mehrstimmig.

Für Besucher, die regelmäßig zu den Konzerten von Ruth Miedreich-Hornung kommen, sind sie längst keine Unbekannten mehr: Janis und Laurin Stieger sind musikalisch echte Multitalente. Die Brüder spielen nicht nur Blockflöte, Klavier und Geige, sondern können auch noch singen. Welches Talent in ihnen schlummert, zeigten sie einmal mehr beim Winterkonzert. Mit dem „Venetianischen Gondellied“ von Felix Mendelssohn Bartholdy entführte Laurin die Zuhörer in die Stadt der Brücken und Kanäle, bevor er gemeinsam mit seinem Bruder in dem Lied „Hei, hei, hei, so eine Schneeballschlacht“ von einer lustigen Schneeballschlacht für die Großen und die Kleinen sang. An der Geige spielten die beiden ein Air von Georg Friedrich Händel. Flink bewegten sich ihre Finger über die Saiten und entlockten den Streichinstrumenten die Töne.

Text steht im Vordergrund

Das Lied „Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr“ von Joana hatte für die Sängerin Miedreich-Hornung eine besondere Bedeutung, wie sie dem Publikum erzählte. „Joana trauert in diesem Song dem Alten nach. Der Text steht hier im Vordergrund“, erklärte sie. Dann stimmte sie gemeinsam mit Gitarrist und Sänger Walter Dittmar die ruhige Melodie an und berührte mit ihrer zarten Stimme das Publikum.

Großen Applaus ernteten Miedreich-Hornung und Mandl auch für ihre Darbietungen auf der Blockflöte – Lieder aus der Zeit, als die Blockflöte noch ein Orchesterinstrument war. Anschließend schlüpfte die Organisatorin mit dem Lied „Feed the Birds“ in die Rolle der Mary Poppins und tat mit „Wie vor Jahr und Tag“ von Reinhard Mey ihre Liebe zur Musik kund.

Gefühlvoll begleiteten abwechselnd Heinz Ochs, Dietmar Schüssler und Ernst Kubizta am Klavier. Beim letzten Lied des Nachmittags, „Sag beim Abschied leise Servus“, sangen die Senioren tatkräftig den Refrain mit. Schon jetzt freuen sie sich auf das nächste Konzert der Reihe im Frühling.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020