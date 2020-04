Diese Eiche ist ein wahres Naturdenkmal

Plankstadt.Sie sind ganze Lebensräume für Vögel, Insekten und andere Tiere, sie entziehen der Atmosphäre Kohlenstoffdioxid und produzieren Sauerstoff: Bäume sind Wunderwerke der Natur. An diesem Samstag ist der Tag des Baumes. Mit diesem internationalen Aktionstag soll an die Bedeutung der Bäume und Wälder für Mensch und Umwelt erinnert werden.

In Plankstadt gibt es zwei ganz besondere Bäume, die zum sogenannten Naturdenkmal erklärt worden sind. „Im Naturschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg ist festgelegt, dass Einzelschöpfungen der Natur diesen Titel erhalten können“, erklärt Bernhard Müller, Umweltbeauftragter der Gemeinde. Verantwortlich dafür ist der Rhein-Neckar-Kreis, der sich dabei an Bäumen von einheimischen Arten orientiert, die relativ alt und gesund sind und einen gewissen Habitus erreicht haben. Alle Naturdenkmäler stehen auf einer Liste.

Blutbuche gehörte auch dazu

Zwei Bäume als Naturdenkmäler gibt es in Plankstadt: eine Stieleiche auf der Grünfläche der Humboldtschule und eine Stieleiche vor der evangelischen Kirche, deren Alter allerdings schwer zu schätzen ist. Bis zum Jahr 2006 gehörte dazu auch noch eine Blutbuche auf einem Privatgrundstück. Diese musste damals gefällt werden. Sie war abgestorben, da an ihrem Wurzelhals drei Bohrlöcher angebracht und mit dem Herbizid „Glyphosat“ gefüllt worden waren.

Gerade die Stieleiche – manchmal auch Deutsche Eiche genannt – vor der evangelischen Kirche ist beeindruckend, zumal sie derzeit in vollem Laub steht. Ihr Schatten ist wohltuend und um den Stamm kommt man gar nicht ganz herum, wenn man ihn umfassen will. An ihrem Stamm ist eine Plakette angebracht, die ihren Status als Naturdenkmal deutlich macht. Ausladend und majestätisch sieht die Baumkrone aus. Das wichtigste an den Naturdenkmälern ist ihr geschützter Status. „Wenn ich an ihnen irgendetwas verändern möchte, brauche ich die Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde“, erläutert Bernhard Müller. Mit dieser wird dann abgesprochen, was an dem Baum gemacht werden darf.

Ihn einfach so zu fällen, ist nicht erlaubt. Wenn der Baum gesundheitliche Probleme bekommt, bezahlt das Land die nötigen Schutzmaßnahmen. „Im Odenwald weiß ich von einem Baum, der relativ aufwendig abgestützt wurde“, so Müller. Wenn aber ein solcher Baum abstirbt, dann kann es unter Umständen auch eine Fällgenehmigung geben.

Bäume haben übrigens genau wie Menschen und andere Lebewesen eine natürlich Lebensspanne, die irgendwann zu Ende geht. Für die einzelnen Arten gibt es dafür statistische Mittelwerte. Fichten können bei uns bis 300, Tannen bis 600 und Linden, Eichen und Eiben sogar bis zu 1000 Jahre und älter werden. Dass ein Baum abstirbt, kann man daran erkennen, dass Teile morsch und hohl werden. Ein Anzeichen ist auch, dass die Blattmasse stark zurückgeht, „auch wenn das manchmal am Düngermangel liegen kann“, so Müller.

Wenn die Leitungsbahnen im Baum älter werden, kann es sein, dass das Wasser nicht mehr bis ganz oben ankommt. „Deshalb werden Bäume dann zurückgeschnitten“, erklärt der Umweltbeauftragte.

Die Gemeinde hat übrigens ein sogenanntes Baumkataster, in dem alle Bäume auf öffentlichem Grund verzeichnet sind – insgesamt 1802 Stück. „Alle Eigentümer eines Baumes – auch Privatpersonen – sind verpflichtet, diesen so zu betreuen, dass er andere nicht schädigt“, macht Bernhard Müller klar, was viele nicht wissen. Dazu werden die Bäume zweimal im Jahr kontrolliert, und zwar in belaubtem und unbelaubtem Zustand, so dass man sehen kann, ob sich irgendwo Totholz befindet. Für die Gemeinde macht das ein eigener Baumkontrolleur.

„Als Privatperson reicht es, wenn man hochschaut und Mängel dokumentiert, etwa in einem Heft, und diese dann beseitigt“, erklärt der Umweltbeauftragte die Bürokratie. Wenn ein Baum beim nächsten Sturm umfalle und etwas beschädige, könne die Versicherung nach dieser Dokumentation fragen.

Mit technischer Unterstützung

Bei insgesamt 1802 Bäumen auf öffentlicher Gemarkung passiert das mittlerweile mit technischer Unterstützung. „Die Bäume sind per GPS eingemessen“, so Müller. Der Baumkontrolleur markiert die Mängel und die Gemeindemitarbeiter arbeiten diese dann in den darauffolgenden Wochen nach Dringlichkeit ab. So soll sichergestellt werden, dass kein Mensch zu Schaden kommt durch herunterfallende Äste.

Zum Jubiläum könnte es noch mehr Bäume auf öffentlicher Fläche in Plankstadt geben. Denn anlässlich der 1250-Jahr-Feier im nächsten Jahr sollten 125 Bäume neu gepflanzt werden. „Dafür hat der Gemeinderat eine Fläche abgesegnet, die derzeit noch landwirtschaftliche Nutzfläche ist“, verrät Bernhard Müller.

Als weitere Fläche könnte eine Erweiterung des Friedhofs infrage kommen. Bereits im Herbst sollen die Pflanzen geliefert und dann auch eingepflanzt werden. Dabei wolle man vor allem alte Sorten kultivieren und vor allem Obstbäume berücksichtigen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020