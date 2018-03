Anzeige

Starker Zusammenhalt

Glückwünsche gab es auch von Thorsten Vörg, als KV-Vorsitzendem („Für mich ist der Titel keine Überraschung, Qualität setzt sich durch“) und von Günther Bauer von Frei Holz Plankstadt („Glückwunsch, bleibt wir ihr seid.“).

So bleiben wie sie sind, das muss die Konkurrenz förmlich erschrecken. Weit und breit ist kein Team in der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) in Sicht, was den Plankstädterinnen auf Dauer das Wasser reichen könnte.

Bei allem Talent, was Pokalsieger Frisch Auf Leimen besitzt – dort spielt Plankstadt am nächsten Sonntag zum Saisonfinale und wird anschließend von der DCU für den Meistertitel geehrt – und bei aller Heimstärke von Obernburg, diese spielerische Klasse und Ausgeglichenheit kann niemand bieten. Stefanie Blach ist die beste 100-Wurf-Keglerin Deutschlands, das zeigte sie mit ihren 550 Kegeln wieder eindrucksvoll. Marion Glück und Yvonne Schränkler rufen reihenweise 500er ab, Sabrina Amtsberg ist die Zuverlässigkeit in Person und Luisa Ebert hat angesichts ihrer Jugend noch immer Entwicklungspotenzial.

Und es sind nicht nur die Sechs, die am Sonntag zum Einsatz kamen, dahinter warten Spielerinnen, die anderswo zum Stamm gehören würden. Wie Jessica Foos, die diesmal Petra Deininger Platz machte, oder Silvia Crncic, die aus Ettlingen ebenso Erstligaerfahrung hat. Die Vorsitzende Petra Deininger wies ausdrücklich darauf hin, dass „wir eine super zweite Mannschaft haben und zehn Spielerinnen für die Erste sind.“ Neben der spielerischen Klasse ist es der Teamgeist, den diese Ausnahmemannschaft auszeichnet. Deshalb wird Plankstadt nur schwer zu stoppen sein.

