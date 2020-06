Digitalfunk steht auf der Agenda

Plankstadt.Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt findet am heutigen Montag, 15. Juni, um 18.30 Uhr, im Ratssaal des Gemeindezentrums, Schwetzinger Straße 29 bis 31, statt.

Auf der Tagesordnung steht dabei die Anschaffung von Digitalfunk für die Feuerwehr und einige private Bauvorhaben: ein Antrag zur Umnutzung von Garagen in Abstell- und Lagerraum auf den Grundstücken Am Ungersgarten 36 und 38, ein Bauantrag zum Umbau und zur Erweiterung des Wohnhauses auf dem Grundstück Friedrichstraße 47 Vorlage, ein Befreiungsantrag im Zusammenhang mit der Errichtung einer Terrasse und eines Aufstellpools auf dem Grundstück Oberer Gartenpfad 7 sowie eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnhauses in zweiter Reihe auf dem Grundstück Wilhelmstraße 39.

Ein Exemplar der Tagesordnung mit Erläuterung der zu behandelnden Punkte liegt ab 17 Uhr im Sitzungssaal aus. Ein nichtöffentlicher Sitzungsteil schließt sich an. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.06.2020