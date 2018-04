Anzeige

Plankstadt.Drei Autoaufbrüche wurden am Montag bei der Schwetzinger Polizei zur Anzeige gebracht. Bislang nicht ermittelte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag und Montag durch Einschlagen von Scheiben Zugang zu drei BMW, die in der Ehehalt-, Jahn- sowie Handschuhsheimer Straße geparkt waren, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt.

Aus den Fahrzeugen wurden das Multifunktionslenkrad, das Navigationsgerät sowie ein Schlüsselbund gestohlen. Die exakte Schadenshöhe wird auf einige tausend Euro geschätzt. Die Polizei schließt nicht aus, dass alle Diebstähle von denselben Tätern begangen wurden und bittet um Hinweise unter Telefon 06202/28 80. pol