Drei Identitäten – eine Frau

PLANKSTADT.Ihre Mischung ist prima. So brachte Liza Kos Lieder, Parodien, Persiflagen und charmantes Geplauder mit in den Ratssaal des Gemeindehauses. „Was glaube ich, wer ich bin?“, fragte sie sich und schlüpfte in die Rollen von Svetlana Kalaschnikova und Aynur, mit denen sie ihr Ich zum Ausdruck brachte, das von drei kulturellen Identitäten geprägt ist: geboren in Russland, in Deutschland lebend und mit einem Türken verheiratet. Dafür erhielt Kos, die als Elisaveta Kostyuk ins Leben startete, viel verdienten Beifall der begeisterten Zuschauer.

Vor voll besetzten Reihen feierte Kos ihr Debüt in Plankstadt. Mit ihrer frischen sympathischen Art nahm sie die gängigen Vorurteile gegenüber Fremden, die es in unserem Land noch immer gibt, auseinander. Dabei griff sie zur bereits „integrierten“ Balalaika, die irgendwie zur Gitarre wurde – etwa, weil die besser zu Deutschland passt? Vorurteile sind Kos nicht fremd. Also schöpfte sie aus dem Vollen: Als Alter Ego Nummer eins, Svetlana Kalaschnikova, plauderte sie mit breitem russischem Akzent und bereitete „Liza“, der zweiten „Frau im Kopf“, den Boden für deren ausgesuchte Sangesdarbietungen, in denen sich Kos als talentierte Jazzsängerin outet. Svetlana schaffte es zudem, ihr Publikum logopädisch herauszufordern, ließ das gerollte „R“ trainieren und lobte alle auch noch so kläglichen Versuche der Zuhörer euphorisch: „Ihr macht echt jeden Blödsinn mit.“

„Richtig ausflippen“

Im Anschluss wurde schnell geübt, wie man „richtig ausflippt“ – das erwartet „die Kos“ nämlich, wusste Svetlana zu berichten. Selbstverständlich durften beim Bühnenoutfit weiße Stiefel, die in jedem Fall zur Kleidung russischer Frauen gehören, das besagt zumindest ein Klischee, nicht fehlen. Dazu kam das Kokettieren mit der Sprache: „Ich wolle mich in Deutscheland integrieren, deshalb lernte ich sehr viel die Sprache, bis ich endlich konnte sehr gut sprechen . . . Türkisch!“ Blitzschnell wurde aufgrund eines Kopftuches aus Liza Kos die Frau Aynur, die mit scheinbar ganz alltäglichen Äußerungen verblüffte, aber auch Vorbehalte gegenüber ihrer Person registrierte: „Weißt du, Deutschland, überhaupt, warum ich fünf Meter hinter meinem Mann gehe?“ Weil sie ihn da besser im Blick habe. Verächtliche Seitenhiebe wie: „Geh doch da hin, wo du herkommst“, parierte sie locker. „Wo ich herkomme, kann ich nicht mehr hin – meine Mutter ist zierlich gebaut.“ Es wurde viel gelacht, aber auch der komödiantisch erhobene Zeigefinger registriert, der zum Nachdenken anregte. Genau weiß Liza Kos, was den deutschen Mann auszeichnet: Mülltrennung, Pünktlichkeit und nur bei Grün über eine Straße zu gehen, auch um drei Uhr nachts. Sie selbst habe das „typisch“ Deutsche mit einem deutschen Freund und dessen Vorliebe für den Fasching kennengelernt. Ihr Bericht darüber führte zu viel Gelächter und zustimmendem Applaus. Gleichzeitig diente der Auftritt zur Aufklärungsarbeit, womit Kos richtig lag.

Spätestens nach der Show, wenn Kos am Tisch mit ihren digitalen Leistungsnachweisen noch Zeit für ein Gespräch hatte, kristallisierte sich schnell heraus, dass sie wohl weiß, wer sie ist, aber dank ihrer Vita die vielen Menschen versteht, die noch auf der Suche sind.

