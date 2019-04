Drei neue Erzeugnisse gären seit 100 Jahren

Plankstadt.Eigentlich ist es dem alten Braumeister Hans Hirsch und seiner Frau Liesel zu verdanken, dass es jetzt neue Kurpfalzbräu-Biere von Welde gibt. Denn ihre Rezepte haben die Brauer aus Plankstadt zu gleich drei neuen Sorten inspiriert: ein Ur-Weizen, ein Ur-Radler und ein Kellerbier.

Die drei Traditionsbiere werden mit viel handwerklicher Sorgfalt gebraut, heißt es in einer Pressemitteilung der Welde-Brauerei. Wie das Kurpfalzbräu Helles kommen auch die drei Neuen in der klassischen braunen Halbliterflasche daher und sind geschmückt mit Etiketten, die sich an Originalen aus den 1950er Jahren orientieren.

Immer mal wieder schauen die Braumeister die alten Unterlagen von Hans Hirsch durch. Bereits vor zwei Jahren tauchten beispielsweise seine Zeugnisse auf: Brauerzeugnisse der damals noch ganz jungen Brauereiakademie Doemens in München und das Zeugnis von der Meisterprüfung, die Hirsch 1920 in Mannheim ablegte.

In München auf der Walz

Bevor er 1919 nach Schwetzingen kam und Johann Weldes Tochter Elisabeth heiratete, war er auf der Walz, arbeitete in Brauereien in München und Amsterdam. Von dort brachte er, notiert in Heften und auf Zetteln, die unterschiedlichsten Bierrezepte mit. Diese hätten schon mehrfach Pate gestanden für neue Biere, erklärt Hirschs Urenkel und Welde-Geschäftsführer Max Spielmann.

Vor allem während seiner Ausbildung zum Braumeister habe er sich intensiv mit den alten Unterlagen aus Hirschs Zeiten beschäftigt und dabei eine Menge gelernt, so Spielmann weiter. Das Interesse für Bierrezepte hat Hirsch ganz offensichtlich an seinen Urenkel Max vererbt, der übrigens fast 100 Jahre nach seinem Urgroßvater ebenfalls bei Doemens in München seinen Braumeister und die Biersommelier-Ausbildung machte, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das Kurpfalzbräu-Sortiment wird erweitert durch ein Ur-Weizen und ein Kellerbier aus Hirschs Rezeptheft. Eine vollmundige, würzige Weizenbierspezialität ist das obergärige Ur-Weizen, das im Glas bernsteinfarben leuchtet und eine cremige Schaumkrone bildet. Das untergärige Kurpfalzbräu Kellerbier ist hell, leicht naturtrüb und mild im Geschmack, so wie es schon früher in der Gasthausbrauerei „Zum Grünen Laub“, der historischen Gründungsstätte der Welde-Braumanufaktur, ausgeschenkt wurde.

Spritzig und erfrischend

Zitronig und leicht herb ist das sonnenhelle Ur-Radler, das auf Hans Hirschs Ehefrau Elisabeth zurückgeht. Denn damit die Herren, die gestandenen Mannsbilder und die hart arbeitenden Frauen bei großer Hitze eine spritzige und weniger alkoholhaltige Erfrischung genießen konnten, ohne auf ihr Leibgetränk zu verzichten, mischte Liesel Hirsch, die „Welde-Liesel“, in den 1920er und 1930er Jahren das gute Bier aus der eigenen Brauerei mit ihrer hausgemachten Fassbrause. Und was gut ist, kommt wieder: Mit dem Kurpfalzbräu Ur-Radler kehrt ein ursprünglicher, traditioneller und prickelnd-frischer Genuss mit hopfig-bieriger Note zurück.

Die Kurpfalzbräu-Traditionsbiere seien ein echtes Stück Heimat, teilt Welde mit. Sie wollen das Gute aus der alten Zeit aufleben lassen mit Bieren, die traditionell und mit viel handwerklicher Sorgfalt gebraut werden, so, wie das früher schon gemacht worden sei.

Die Biere erhielten, so heißt es abschließend, ihre unverwechselbaren aromatischen Noten durch die ausgesuchten Hopfen, die Gersten- und Weizenmalze und das verbrieft gute Brauwasser aus dem 172 Meter tiefen Brunnen. zg

