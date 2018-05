Anzeige

Bernhard Müller geht mit gutem Beispiel voran und radelt auch mit. „Wir haben ja auch zwei gemeindeeigene E-Bikes“, erklärt er. Vielleicht schließt sich also der ein oder andere aus der Verwaltung ihm an. „Ich hoffe, es melden sich einige an, wir haben ja auch die Lokale Agenda, die sich für die Radfahrer einsetzt. Vielleicht macht da auch der ein oder andere mit“, ist Müller gespannt.

Das nächste große Ereignis für Radfahrer ist dann der Radtag am 5. Juli, wo Fahrräder ausgestellt sind. Außerdem lockt dann ein Vortrag über eine Radreise von Roland Strieker und eine Servicestation für Radfahrer soll eingeweiht werden. grö

Info: Anmeldung unter www.stadtradeln.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.05.2018