Plankstadt.Im Zuge eines Polizeieinsatzes des Polizeireviers Schwetzingen wurde am Donnerstagmittag, aufgrund diverser Hinweise der Einwohner auf die örtliche Drogenszene, eine Observation eines 29-jährigen Mannes veranlasst. Dabei konnte der Beschuldigte mehrfach beobachtet werden, wie er Betäubungsmittel verkaufte – unter anderem an einen 17-Jährigen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten 59 Gramm Marihuana, 28 Gramm Heroin sowie diverse Verpackungsmaterialien und eine Feinwaage aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der 29-Jährige am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

In Vollzugsanstalt eingeliefert

Der Beschuldigte steht im dringenden Verdacht, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge besessen zu haben, um diese gewinnbringend zu veräußern und sich durch den Weiterverkauf eine nicht unerhebliche Einnahmequelle zu verschaffen. Anschließend wurde der aus Gambia stammende Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Schwetzingen dauern an. pol