Durch die unerbittliche Kälte

Plankstadt.Es ist nicht sehr groß, das Buch, das wir heute vorstellen, aber es hat einen Inhalt, der mitreißt. „Nordwest Passage“ ist der Titel. Der Autor Kenneth Roberts hat es 1937 geschrieben, es war ein Bestseller. Im Jahr 2018 ist es 170 Jahre her, dass Polarforscher und Konteradmiral Sir John Franklin den Auftrag erhielt die Nordwestpassage – die Verbindung von Atlantik und Pazifik – zu finden.

In unerbittlicher Kälte, mit über 120 Mann Besatzung und Proviant für drei Jahre schippert er 1845 los. Der Weg führt an Grönland vorbei durch die Baffin Bay sowie die Bering-Straße. Seit Jahrhunderten wird damals bereits die Nordwest-Passage gesucht. Irgendwo, dort im Eis, verschwindet die Expedition; noch heute rätseln Forscher, was damals genau passiert ist. In den Jahren 2014 und 2016 werden die auf Grund liegenden Wracks der beiden Schiffe in einer Bucht vor King Williams Island gefunden.

Der US-amerikanische Journalist und Schriftsteller Kenneth Roberts (*8. Dezember 1885, † 21. Juli 1957) wuchs in Maine auf. 1908 beendete er sein Studium und arbeitete für die Boston Post. Im Ersten Weltkrieg und im russischen Bürgerkrieg tat er Dienst als Leutnant im Nachrichtendienst der amerikanischen Armee, danach war er Europa- und Washington-Korrespondent für die Saturday Evening Post. Ab 1928 wurde er freier Schriftsteller.

Nach anfänglichen Misserfolgen gelang ihm der Durchbruch mit „Northwest Passage“ (Nordwest-Passage). Er zeichnet darin ein lebhaftes Kultur- und Sittenbild der Zeit, schafft es neues Material über einen der tapfersten Kriegshelden dieser Tage und historische Person - den britisch-amerikanischen Offizier „Major (Robert) Rogers“ zu finden und arbeitet dies in seine Geschichte mit ein.

Verfilmung mit Spencer Tracy

Major Rogers ist im nordamerikanischen Krieg zwischen Briten und Franzosen (1754 bis 1763) Anführer einer neuenglischen Kolonialtruppe. Die führt er durch todbringende Urwälder des Indianerlandes. Zudem findet man Rogers im reichen London wieder, das Elend und die vielen Verbrechen in der Weltstadt bleiben im Buch nicht unerwähnt. Rogers trifft Künstler, Politiker und König Georg III., wird auf die Suche nach der legendären Kurzverbindung für die Schifffahrt nach China entsendet.

Die Geschichte erschien 1940 als Kinofilm, eine aufwendige Farbproduktion aus dem Hause Metro-Goldwyn-Mayer mit Spencer Tracy in der Rolle des Major Rogers. Erster, der die Passage seemännisch komplett durchquerte, war übrigens Roald Amundsen (*1872, † vermutlich 1928), in den Jahren 1903 bis 1906. Die Lektüre des historischen Abenteuers lohnt, gerade vor dem Hintergrund, dass heute die Nordwest-Passage, auch von Kreuzfahrtschiffen, regelmäßig befahren wird, was zur Zeit von Major Rogers reine Utopie gewesen ist.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.08.2018