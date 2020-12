Ecke lädt zum Lesen ein

Plankstadt.„Wir leben in besonderen Zeiten, auf besondere Zeiten muss man reagieren und sich einstellen – das Beste daraus machen“, findet das Team der Gemeindebücherei in einer Pressemitteilung. Denn die Bücherei hat den Lockdown genutzt und ihre Räume verschönert.

Es gibt nun eine gemütliche Kinderecke, die vielseitig verwendbar ist: zum Lesen, Vorlesen, Chillen oder Spielen. Bücher stehen bereit und in eine Ecke kuscheln sich Plüschtiere, die den jungen Besuchern gerne Gesellschaft leisten. Und der Clou dabei: Die Ecke ist verwandelbar in eine mobile Bühne, für Lesungen und „schnugglische“ Veranstaltungen in den luftigen Räumen der Bücherei, die übrigens im nächsten Jahr 30 Jahre besteht.

Zu diesem Jubiläum hat die Bücherei ein neues Logo bekommen – auf der Homepage kann es bereits bewundert werden. Es ist angelehnt an das Plankstadt-Logo, das in diesem Jahr ebenfalls neu eingeführt wurde. Eine Linie bildet dabei die Silhouette von katholischer und evangelischer Kirche sowie dem Wasserturm. Das Büchereiteam ist sehr dankbar, dass während des kleinen Lockdowns, der seit November gilt, für die Leser geöffnet sein darf, und das zu den gewohnten Zeiten. Die Anzahl der Besucher und die Aufenthaltsdauer sind allerdings begrenzt. Maximal acht Besucher dürfen sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Daher nehmen Besucher im Foyer einen blauen Korb. Sollten keine Körbe mehr vorhanden sein, muss man kurz unten im Foyer warten. Der Zugang in die Bücherei erfolgt über das Treppenhaus, der Abgang über den Lift. Besucher mit Kinderwagen oder mit einer körperlichen Einschränkung melden sich über die Klingel beim Personal, dieses schickt dann den Lift nach unten.

Online geht alles kontaktlos

Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen wie das Desinfizieren der Hände und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gelten wohl noch so lange, bis es einen Impfstoff geben wird.

Wer nun neugierig auf die schicken Räumlichkeiten geworden ist, kann vorbeikommen, das Team freut sich auf Besuch. Ein gutes Buch zu lesen, eine spannende Geschichte zu hören oder einen lustigen Film zu sehen – das ist in diesen Zeiten daheim auf der Couch prima möglich, findet das Büchereiteam. Wer lieber Abstand hält, stöbert völlig kontaktlos im Katalog online unter https://bibliotheken.kivbf.de/plankstadt/. Dann senden Interessierte eine E-Mail mit ihren Medienwünschen an buecherei@plankstadt.de , die Büchereimitarbeiterinnen stellen die Wunschauswahl zusammen und vereinbaren einen Abholtermin oder bringen die Medien sogar bis vor die Haustür.

Es gibt außerdem einen digitalen Adventskalender, an dem sich jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag eine Tür öffnen lässt. Dabei gibt es ein Gewinnspiel. Man kann sich in der Bücherei – so lange der Vorrat reicht – eine vorbereitete Basteltüte abholen und einen Nikolaus aus Karton basteln. Dann bis 6. Januar ein Foto davon an buecherei@plankstadt.de senden. Ältere Kinder können die Bastelei auch digital oder künstlerisch verändert einreichen. Aus allen Einsendungen wird dann ein Gewinner ausgelost. zg

