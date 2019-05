Ehrenmedaille für Ehepaar

Plankstadt.80 Jahre ist Thea Fritz geworden, mit ihrem Mann Walter (l.) ist sie zudem in diesen Tagen 60 Jahre verheiratet; Bürgermeister-Stellvertreter Hans-Peter Helmling (r.) hatte neben den besten Wünschen zu beiden Jubiläen als Überraschung die Ehrenmedaille des Bürgermeisters dabei, die „erstmals in der fast 1250 Jahre alten Geschichte Plankstadts an ein Ehepaar verliehen wird“. Mit dieser vom Ehepaar unerwarteten Auszeichnung erfreute die Gemeinde ihre beiden in vielerlei Hinsicht verdienten Bürger. / zg

