Eidechsen sollen neues Zuhause suchen

Plankstadt.Wer an der Mehrzweckhalle vorbeifährt, dem ist sicherlich bereits der kleine schwarze Zaun aufgefallen, der das Feld dort umzäunt. An dieser Stelle soll ein Edeka-Markt – also ein Vollsortimenter – mitsamt einem Drogeriemarkt entstehen (wir berichteten mehrfach). Der Zaun ist damit nun die erste Maßnahme für den Umweltschutz. Er soll dafür sorgen, dass keine Eidechsen mehr auf das Areal

...