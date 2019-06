Ein Abend für besondere Menschen

Plankstadt.Bürger, die sich für andere einsetzen und aktiv das Leben in der örtlichen Gemeinschaft mitgestalten sowie Spender, die mit ihrem Blut das Leben anderer retten, und viele engagierte Menschen mehr werden am Montag, 24. Juni, während der Gemeinderatssitzung ab 18.30 Uhr geehrt.

Gottfried Sauter als Organisator des festlichen Abends spricht bei den zahlreich eingegangenen Meldungen für den besonderen Aspekt der Lebensqualität, für den Mitbürger ihre eigene Individualität und Kreativität tatkräftig in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Wie es in einer Mitteilung der Verwaltung heißt, sorgen alle Plankstadter für die Lebendigkeit ihrer Heimatgemeinde. Die Menschen, die in der Kommune leben, tragen mit ihrer Einmaligkeit und Einsatzfreude für den Mehrwert im Alltagsleben bei. Der Gemeinde als Institution sind die vielen Engagierten, aber auch sportlich Erfolgreiche sowie Menschen, die sich für den Nächsten einsetzen, in hohem Maße wichtig. Sie seien prägende Vorbilder für alle, so die Mitteilung weiter.

Einmal im Jahr ist deshalb Zeit, diesen Menschen öffentlich zu danken, ihre Dienste vorzustellen und zu honorieren. „Die erfolgreichen Kegler und Schützen sowie einige Mehrfachblutspender, langjährige Gemeinderäte und die Gewinner des Blumenschmuck-Wettbewerbs stehen auf der Liste“, sagt Sauter.

Vorstellungsrunde der Neuen

Vielfältig und bunt sei die Gruppe derer, die „in der Mitte leben“ und diese in ihrer Freizeit mitgestalten, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Zahlreich sind die Auszeichnungen von Ehrenmedaillen bis zu Urkunden und Nadeln, die die neuen Träger als besondere Menschen ausweisen und mit Glückwünschen sowie persönlichen Worten von Bürgermeister Nils Drescher überreicht werden. Und als zusätzlicher Aspekt des feierlichen Abends werden jene Gemeinderäte ebenfalls vorgestellt, die nach der Kommunalwahl neu ins Gremium einziehen werden.

Fest steht: Es wird ein feierlicher Abend am Montag, 24. Juni, im Gemeindezentrum, zu dem auch die Neubürger eingeladen sind, um ihre Heimatgemeinde kennenzulernen. Für die musikalische Begleitung ist mit frischen Interpretationen einiger Musikschüler der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen gesorgt und ein Umtrunk bereichert den Raum für den persönlichen Austausch. Die Zusammenlegung von Neubürgerempfang und Ehrungsabend habe sich im vergangenen Jahr bewährt, wie positive Rückmeldungen gezeigt hätten, schreibt die Gemeinde in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.06.2019