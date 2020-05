Ein besonderer Gruß für Mütter

Plankstadt/Schwetzingen/Oftersheim.Am kommenden Sonntag ist Muttertag. Die Mutter als Person wird besonders in den Blick genommen – sie wird gesehen. „Dadurch, dass dieser eine Tag im Jahr von allen anderen hervorgehoben ist, haben wir plötzlich Augen für jemanden, der ständig um uns ist“, heißt es in der Pressemitteilung. Denn eigentlich sind ja alle Tage des Jahres „Muttertage“, Tage also, an denen die Mütter da sind, in frohen und traurigen Stunden. Mütter lassen mit ihrer Liebe und Sorge den mütterlichen Gott in dieser Welt sichtbar und erfahrbar werden.

Zu Ehren aller Mütter hat das Familiengottesdienstteam St. Nikolaus Plankstadt „Gedanken zum Muttertag“ zusammengestellt. Diese liegen ab Samstag, 9. Mai, in allen Kirchen der Kirchengemeinde Schwetzingen bereit und können gerne für die Mütter oder Großmütter mitgenommen und oder einfach an einen lieben Menschen weitergegeben werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.05.2020