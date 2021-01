Ein echter „Plänkschter“

Plankstadt.Das gab es in den vorherigen sechs Jahren nicht mehr: Der kleine Nevò Luke Samuel Remy ist als Hausgeburt in seinem Heim in der Gemeinde zur Welt gekommen und kann damit mit Fug und Recht als waschechter „Plänkschter“ bezeichnet werden. Die kleine Familie lebt seit drei Jahren in Plankstadt. Für die Hausgeburt hatte sich Mutter Judith entschieden, da nicht klar war, ob ihr Mann Dominik mit in den Kreißsaal gedurft hätte.

Die Heimatzeitung ist jedenfalls gespannt, welchen Weg der kleine Nevò gehen wird! / grö

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.01.2021