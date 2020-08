Ein falscher Handgriff

Verwechslungsgefahr besteht überall. Nach dem Sonnenuntergang in einem fremden Treppenhaus den falschen Schalter gedrückt – und schon wird nicht der Raum erleuchtet, sondern ein verwunderter (und je nachdem, welche Uhrzeit ist, auch verärgerter) Nachbar steht auf der Türschwelle. Das ist unangenehm, aber es geht schlimmer.

Jeder muss hin und wieder Dampf ablassen. In der heutigen Zeit passiert das oft digital. Da ist schnell eine Nachricht eingetippt – und verschickt. Ärgerlich wird es nur, wenn der Name so präsent durchs Unterbewusstsein schwirrt, dass er versehentlich nicht nur zum Inhalt der Nachricht, sondern auch zum Adressaten wird.

Es gibt aber einen Mann, bei dem war eine Verwechslung noch problematischer. Karl-Adolf Schlitt war im Krieg (1943) Kapitänleutnant auf dem U-Boot namens U-1206. In diesem Boot war erst vor kurzem eine neue Tiefsee-Hochdruck-Toilette eingebaut worden. Diese sollte den Stuhlgang auch in großer Tiefe bei entsprechendem Wasserdruck möglich machen: Durch eine komplizierte Technik wurde er mit Hilfe von Druckluft buchstäblich ins Meer geschossen.

Schlitt verrichtete also sein Geschäft und spülte wie gewohnt. Allerdings hatte er da wohl den falschen Knopf gedrückt, denn gebrauchtes Wasser flutete das Boot und die Besatzung musste sofort auftauchen – und sich in Schlauchbooten vor ihren Feinden in Sicherheit bringen.

