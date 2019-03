Ein Gläschen Sekt auf den Erhalt des Standortes

Plankstadt.Die Schubert-Apotheke scheint in der Gemeinde mehr zu sein als ein Ort, an dem Menschen aus Plankstadt ihre Medikamente erhalten. Sie ist vielmehr auch ein Treffpunkt, an dem Mitarbeiter und Besucher viele nette Worte miteinander wechseln. Das wurde am Wochenende klar. Das Team der Schubert-Apotheke hatte zu Snacks und Getränken eingeladen, schließlich gab es einen Anlass zum Feiern. Dr. Jürgen Sommer, der in der Region nun insgesamt vier Niederlassungen betreibt, hat die Schubert-Apotheke von Ulrike Spitzmüller übernommen und sich damit klar für den Erhalt des Standortes eingesetzt.

Während der Feier zeigte sich der Laden stets gut gefüllt, immer wieder öffnete sich die Tür. Viele Kunden ließen sich auch gern das angebotene Glas Sekt schmecken. Bürgermeister Nils Drescher hatte Blumen und eine Pinnwand mit einem Plankstadt-Motiv mitgebracht und gab scherzhaft als Anweisung: „Die können Sie gleich mit Vorbestellungen für Medikamente vollhängen.“

Heller und besser sortiert

„Es ist den Plänkschtern wichtig, dass es hier weitergeht“, betonte Nils Drescher. Schließlich ist die Schubert-Apotheke eine von zwei Apotheken, die es in der Gemeinde noch gibt. Zur Feier haben Dr. Jürgen Sommer und sein Team den Raum etwas heller gestaltet und mehr Licht hineingebracht. „Wir sind auch dabei, das Warenlager auf einen guten Stand zu bringen“, erklärte der Inhaber seine weiteren Pläne, schließlich sei es für Kunden am besten, wenn sie ihre Medikamente direkt mitnehmen könnten. Ist das gewünschte Medikament nicht direkt verfügbar, wird es bestellt und mit dem neuen Lieferwagen auf Wunsch direkt zum Kunden nach Hause gebracht.

Das Sortiment möchte Dr. Jürgen Sommer weiter ausbauen, vor allem möchte er mehr Kosmetikartikel als bisher und auch Nahrungsergänzungsmittel anbieten. Eine Mischung aus Neuem und Bewährtem kündigte er an. Zum Bewährten gehört sicherlich auch sein Team, bestehend aus fünf Mitarbeiterinnen, das er übernommen hat und das den „Plänkschtern“ daher bereits bekannt ist. Die Freude über die Weiterführung war den Gästen jedenfalls anzumerken. „Glückwunsch zu einer so tollen Apotheke“, brachte es eine Kundin auf den Punkt. grö/cat

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.03.2019