Ein Konzert für die Sinne

Plankstadt.Eine besinnlich-musikalische Einstimmung auf die Adventszeit lieferte der MGV Sängerbund Liedertafel mit einem Konzert in der katholischen Kirche St. Nikolaus. Der kalten Dunkelheit entfliehend waren vielen Besucher in das Gotteshaus gekommen und von den dicht besetzten Kirchenbänken blickten sie in Richtung Altar zur festlichen Beleuchtung des Konzerts, das passenderweise unter dem Titel

...