Ein Paradies für Eidechsen, Igel und Wildbienen

Plankstadt.Ein Paradies für Tiere und Pflanzen – das ist der Garten von Rita und Winfried Wolf. In der Dämmerung kommen die Igel aus ihrem Versteck und naschen von den süßen Walderdbeeren, in der Mittagshitze sonnen sich die Eidechsen auf den eigens für sie eingerichteten Steinen. Bienen summen in der Luft herum und lassen sich auf den duftenden Blüten nieder – hoch oben unterm Dach haben sie ihre

...