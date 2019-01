Ein passendes Motto wird noch gesucht

Plankstadt.Soll es vielleicht wieder ein besonderer Brunnen sein wie der am Vogelpark, der zur 1200-Jahr-Feier der Gemeinde entstanden ist? Oder ein festlicher Umzug durch den ganzen Ort? Das Gemeindejubiläum wirft seine Schatten voraus und will gut geplant sein, auch wenn es noch zwei Jahre dauert, bis die Zeit zum Feiern gekommen ist. Bei einem Bürgerforum am Donnerstag, 31. Januar, sollen nun weitere Ideen für die 1250-Jahr-Feier gesammelt werden, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.

2021 hat die Kommune allen Grund zu feiern, denn die Gemeinde wird 1250 Jahre alt. Das Jubiläum soll ein Fest von Plankstadtern für Plankstadter werden. Deshalb macht sich die Gemeindeverwaltung bereits jetzt gemeinsam mit den Bürgern auf den Weg, die Festveranstaltungen für 2021 zu planen. „Uns ist es wichtig, dass viele Bürger die Feierlichkeiten aktiv mitgestalten und von Beginn an die Möglichkeit haben, ihre Vorschläge mit in den Planungsprozess einzubringen“, sagt Bürgermeister Nils Drescher.

Als Mitstreiter melden

Nachdem die Vereine bei einem Vereinsforum im Oktober des vergangenen Jahres bereits viele gute Ideen, wie zum Beispiel verschiedene Konzerte, ein Landwirtschaftsprojekt mit Schaufeldern, eine Jubiläumsparty mit Liveband und einen Wettbewerb der Gemeinden, die im Lorscher Codex erwähnt wurden, gesammelt haben, sind nun seitens der Verwaltung die Bürger und ihre Ideen gefragt.

Das Bürgerforum findet am Donnerstag, 31. Januar, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Dort werden zunächst die bereits gesammelten Vorschläge für Veranstaltungen und Aktionen rund um das Jubiläum vorgestellt. Darüber hinaus können die Teilnehmer aber natürlich auch weitere Ideen einbringen und sich als Mitstreiter für eine oder mehrere Aktionen melden. Außerdem wird auch noch ein passendes Jubiläumsmotto gesucht, denn was wäre das besondere Jahr ohne ein passendes Motto? Zum Bürgerforum sind alle Interessierten eingeladen. zg/grö

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019