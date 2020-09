Ein Spruch und seine Folgen

Ey Schnecke, so ruft mir ein junger Mann hinterher, als ich nach der Arbeit mit dem Fahrrad nach Hause radele. Er grinst blöd und fährt sich mit seiner Hand durch die gegelten Haare, aber da bin ich schon an ihm vorbei. Ich verdrehe die Augen und denke nicht länger über den Vorfall nach – das ist schließlich nicht das erste Mal, dass mir jemand einen blöden Spruch hinterherruft. Sprüche, Pfiffe, Rufe – das gehört vor allem für Frauen oft zum Alltag. Einmal sind eine Freundin und ich – damals waren wir gerade 14 Jahre alt – sogar von zwei Männern verfolgt worden. Sie rannten uns hinterher und machten anzügliche Kommentare. Zum Glück waren wir schneller. Angst hatten wir trotzdem. Im Jahr 2019 wurden rund 6000 Fälle von sexuellem Übergriff und sexueller Nötigung in Deutschland polizeilich erfasst. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Betroffen sind zu 94 Prozent Frauen. Die Täter, die ihre Opfer in „sexuell bestimmter Weise körperlich berühren und dadurch belästigen“, so steht es im Strafgesetzbuch, werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft. Eine Freundin sagte dazu kürzlich einen Satz, der mich zum Nachdenken brachte: „Dir ruft er vielleicht nur hinterher, aber die Nächste fasst er dann an.“ Und genau deshalb sollten wir vielleicht nicht einfach schweigend weiterfahren. „Catcalls“, also anzügliche Hinterherrufe, heißt eine Bewegung aus New York, bei der die Verantwortlichen mit Kreide die Erfahrungen von sexuell belästigten Frauen an öffentliche Plätze schreiben und auf sozialen Netzwerken posten. Sie wollen so auf das aufmerksam machen, was viel zu selten zur Anzeige gebracht wird – und das finde ich super. Es ist Zeit, sexuelle Belästigung anzukreiden.

