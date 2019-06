Einbruch in den Netto-Markt

Plankstadt.Zu einem versuchten Einbruch ist es im Netto-Markt gekommen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Sonntag, 17.30 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, in den Markt in der Oftersheimer Landstraße einzubrechen.

Der Täter hatte sich zunächst an der Eingangstür einer Bäckerei zu schaffen gemacht, um über diese ins Innere zu gelangen, schreibt die Polizei. Da dies allerdings scheiterte, versuchte er anschließend ein danebenliegendes Fenster aufzuhebeln, welches sich jedoch auch nicht öffnen ließ.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Täter nicht in den Einkaufsmarkt. Auch aus der Bäckerei wurde nichts gestohlen. Bei den Hebelversuchen beschädigte der Unbekannte allerdings einen Teil des Mauerwerks, so dass sich der Gesamtschaden nach Polizeiangaben auf rund 1000 Euro beläuft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/28 80 in Verbindung zu setzen. pol

