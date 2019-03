Einbruch in Mehrfamilienhaus

Plankstadt.Unbekannte sind in eine Wohnung in der Hildastraße eingebrochen. Wie die Polizei meldet, sei noch unklar, wie sie am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 9 und 22 Uhr in das Mehrfamilienhaus gelangten.

Die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss hebelten die Täter gewaltsam jedenfalls auf und beschädigten sie stark. Ob etwas gestohlen wurde, müsse der Geschädigte noch überprüfen, teilt die Polizei weiter mit. Es ist nicht auszuschließen, dass die Einbrecher eventuell gestört wurden.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat den Wohnungseinbruch aufgenommen und beauftragte die Kriminaltechnik mit der Spurensicherung. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen durch. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Mannheim, Telefon 0621/1 74 44 44, melden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019