Eine öffentliche Bekräftigung der eigenen Taufe und des Glaubens

Plankstadt.Ihr persönliches Bekenntnis zum christlichen Glauben legten am Sonntag zwölf Jugendliche in der evangelischen Kirche ab – wie es ihnen am vergangenen Sonntag bereits elf andere vorgemacht hatten. Sie bestätigten damit ihre Taufe. Denn genau das bedeutet die „confirmatio“, nämlich „Bekräftigung“.

Bis zu diesem Tag begleitet wurden die Konfirmanden von Jonathan Schumann, dem hiesigen Gemeindediakon, sowie den Konfi-Teamern. Sie gestalteten den Gottesdienst ebenso wie die Kirchenältesten und der Kirchenchor, der mit seinen Musikstücken für die passende festliche Atmosphäre sorgte.

Jakob Becker, Sammy Becker, Lukas Berlinghof, Lars Erich Brennecke, Aurelia Sophie Entz, Lorenz Karl Herzog, Phil Heimhold, Miria-Katharina Hoffmann, Klara Maria May, Alicia Josefine Müller, Greta Aponi Pfaffmann und Thies Johannes Wagner sind mit ihrer Einsegnung nun ins kirchliche Erwachsenenleben eingetreten und nahmen dafür nach dem Gottesdienst gerne die Glückwünsche ihrer Eltern und Verwandten entgegen. grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.05.2019