Plankstadt. Die Lage im Caritas-Altenzentrum Sancta Maria, in dem in der vergangenen Woche 52 Personen (40 Bewohner und zwölf Mitarbeiter) positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, ist nach dem Wochenende weiter angespannt. Das teilt Yvonne Müller vom Caritas-Verband Rhein-Neckar in einer Pressemitteilung mit, die sie unserer Zeitung auf Nachfrage angekündigt hatte.

Inzwischen

...