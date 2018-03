Einfach die Besten

Anzeige

Einen treffenderen Song hätten die Verantwortlichen der SG BW/GH Plankstadt nicht auswählen können. „Simply the best“ von Tina Turner schallte es aus den Lautsprechern, als die letzte Kugel gespielt war. Plankstadt ist im Sportkegeln der Frauen über 100 Wurf das Maß aller Dinge. Ein Team, das ausschließlich aus Spielerinnen der Region besteht, etwas ganz Besonderes, wie Stefanie Blach stolz bemerkte. Teure ausländische Spielerinnen haben dort keinen Platz. „Deutscher Meister – das klingt wie Bayern München“, sagte Marion Glück nach dem Sieg gegen Obernburg glückselig.

Ähnlich wie der deutsche Fußballmeister bei den Männern dominiert Plankstadt seit drei Jahren die Liga. Und es könnte eine lange Ägide werden, wenn die Konkurrenz sich nicht etwas einfallen lässt. Das ist eine Parallelität zu den Männern, wo der Vollkugelclub Eppelheim in nächster Zeit kaum zu schlagen sein wird. Vielleicht mal in einem Spiel, aber nicht über eine ganze Saison. Deshalb droht Langeweile, und die tut dem Sportkegeln nicht gut.

Eine Wiedervereinigung der beiden Verbände DCU und DKBC ist derzeit so unwahrscheinlich wie Schneefall im August, insofern müssen neue Impulse aus der DCU selbst kommen. Junge Talente sind viel zu wenige in Sicht. Die Überalterung schreitet voran. Wer sich das immer schlechter werdende Niveau in den 2. Bundesligen anguckt, der wird mit Bangen in die Zukunft blicken. Ergebnisse von unter 400 Kegeln bei den Frauen und unter 900 bei den Männern greifen immer mehr um sich. Mehr qualifizierte Jugendarbeit und die Umstellung auf Viererteams – das sind im Sportkegeln die Zeichen der Zukunft.