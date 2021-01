Einfach mal „niksen“

Kennen Sie das Wort „Hygge“ (sprich: Hügge)? Es ist vor einiger Zeit bereits total im Trend gewesen. Die Bezeichnung steht für ein Lebensgefühl aus Dänemark, bei dem es darum geht, den Moment zu genießen und Negatives hinter sich zu lassen, sich und anderen etwas Gutes zu tun, das Leben so angenehm und schön wie möglich zu gestalten. Klingt doch alles hervorragend, oder? Dazu gehört meist auch noch ein besonders gemütliches Zuhause, denn „hyggelig“ bedeutet auch „gemütlich“, „angenehm“, „nett“ und „gut“. Es könnte aber sein, dass „Hygge“ demnächst aus der Mode kommt, denn es gibt bereits das nächste Trendwort: „niksen“. Und ja, bei dieser niederländischen Art der Beschäftigung geht es genau um das, wonach es sich anhört: um das Nichtstun. Ziel ist die Entspannung von Geist und Körper – ohne Buch, ohne Fernsehen und erst recht ohne Smartphone. Dabei hört es sich total einfach an, nichts zu tun. In Wirklichkeit sind wir mit unseren Gedanken doch oftmals so auf Kriegsfuß, dass fünf Minuten ohne Beschäftigung wie ein Alptraum klingen. Dabei ist es für die Kreativität wichtig, dass man auch manchmal seine Gedanken schweifen lässt. Oft kommen einem so die besten Einfälle. Das ist dann auch die beste Rechtfertigung, wenn man mal wieder glaubt, man müsse total produktiv sein und könne es sich nicht erlauben, kurz nichts zu tun. Ich werde mir jetzt jedenfalls eine Tasse Tee machen und zehn Minuten einfach aus dem Fenster schauen – und dann schauen, wie mein Homeoffice „hyggelig“ wird.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.01.2021