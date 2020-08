Einmal „Schtraziatella“

Sommerzeit ist Eiszeit – gerade wenn die Temperaturen richtig in die Höhe schnellen, wie es für das Ende der Woche angesagt ist. Und das Schöne am Eisessen ist doch, dass jeder seine kleinen Vorlieben hat. Ich persönlich bin meist sehr eintönig unterwegs und greife in der Regel zu Stracciatella. Dabei versuche ich es immer gekonnt italienisch als „Stratschiatella“ auszusprechen und nicht als „Schtraziatella“, wie es mir manchmal aus Nervosität über die Lippen kommt. Mein Partner hat auch eine Lieblingssorte: Hauptsache drei Kugeln. Das würde zumindest ich sagen. Er selbst beantwortet die Frage mit Zitrone. Eine schnelle Umfrage in der Redaktion ergibt ein differenziertes Bild. So isst meine Kollegin gerne Spaghettieis, seitdem sie in Mannheim wohnt und erfahren hat, dass es von dort stammt. „Aber lieber mit weißen Schokoraspeln als Kokosnuss“, schiebt sie noch hinterher und schaut ganz hoffnungsvoll, dass ich vielleicht doch noch losziehe und den Kollegen ein Eis hole. Einen gewissen Dreh muss das Eis für unsere Grafikerin haben. Zitrone-Bergamotte, Mandorla oder Walnuss-Ricotta sind ihre liebsten Sorten. Ein anderer Kollege lässt seinen Sohn gleich 55 Kilometer mit dem Rad fahren, bevor der ein Eis bekommt (na gut, der Zwölfjährige fährt freiwillig mit). Und unsere Praktikantin hat noch einen ganz anderen Tipp für uns parat: Man kann Eis aus gefrorenen Bananen selbst machen, denn wenn man diese mit Kakaopulver püriert, hat man ein Eis ohne Milch oder Sahne – es ist also auch noch für alle Veganer oder Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet. So, und jetzt gehen mir die enttäuschten Augen meiner Kollegin nicht mehr aus dem Kopf. Es hilft nichts, da werde ich wohl Eis holen gehen müssen. Heiß genug ist es ja. Bewahren Sie einen kühlen Kopf!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.08.2020