Einschulung mit Gottesdienst

Plankstadt.Nicht mehr lange, dann haben die Sommerferien ein Ende. Nicht nur für bereits eingeschulte Kinder beginnt dann der Unterricht wieder und ein neues Schuljahr ruft. Auch die neuen Erstklässler lernen den vielfach zitierten „Ernst des Lebens“ kennen.

An der Friedrichschule beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, 11. September, um 8.35 Uhr und endet um 12.10 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Einschulung der Schulanfänger findet schließlich am Donnerstag, 12. September, statt und beginnt um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche, ehe die neuen Erstklässler mit ihren Gäste in die Turnhalle der Friedrichschule hinüberlaufen. zg

