Eisshow und Mode für das Frühjahr

Plankstadt.Zu Beginn des neuen Jahres besuchte der VdK die Show „Holiday on Ice“. Das Programm „Showtime“ ist die Reise von der ersten Show im Dezember 1943 bis heute und weiter in die Zukunft der größten Eisshow der Welt. Begnadete Eisläufer zeigten in tollen Kostümen ein Programm mit überraschenden Hightech-Bühnenbildern. Die Teilnehmer waren vom Programm in der Frankfurter Festhalle begeistert.

Am Vormittag besuchten die Teilnehmer der Fahrt eine Frühstücks-Modenschau im Adler Mode Markt in Haibach, bei dem auch die neue Frühjahrsmode vorgestellt wurde. Die Zeit wurde dazu genutzt, um sich auch den ein oder anderen Modeartikel zu sichern. Am späten Abend fuhr die Reisegruppe bei Eis und Schnee zurück in ihre Heimatgemeinde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.01.2019