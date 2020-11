Elf volle Kisten für den Tafelladen „Appel + Ei“

Plankstadt.Wie wichtig teilen ist, zeigt den Kindern des Kindergartens St. Martin jedes Jahr im November ihr Namenspatron. Er hat damals die Hälfte seines Mantels mit einem Bettler geteilt, erzählt die Sage.

Zwar feierten die Kindergartenkinder das Martinsfest in diesem Jahr etwas anders als sonst. In ihren Gruppen wurde die Legende des Namenspatrons anhand einer Bildergeschichte, Gebeten und „gesprochenen“ Liedern erarbeitet.

Anschließend haben die Kinder zusammen mit ihren Eltern Spenden gesammelt – und zwar für den Schwetzinger Tafelladen „Appel + Ei“. Am Ende waren es elf volle Kisten, die die Schulanfänger-Kinder an die Verantwortlichen der Tafel abgeben konnten. So zeigten sie, dass sie die Botschaft von St. Martin verinnerlicht hatten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.11.2020