Elf volle Kisten übergeben

Plankstadt.Die Spendenaktion der Plankstadter SPD zugunsten der Tafel „Appel + Ei“ im Mai war sehr erfolgreich. Daran musste angeknüpft werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Also bittet der SPD-Ortsverein nunmehr erneut um Spenden von haltbaren Nahrungsmitteln und Hygieneartikel, die an die Schwetzinger Tafel, bei der auch Bürger Plankstadts Kunden sind, weitergeleitet werden.

„Die Folgen der Corona-Pandemie sind bislang noch nicht abzusehen. Für bedürftige Personen, vor allem Arbeitslose, Alleinerziehende, Geringverdiener, kinderreiche Familien sowie Rentner, kann dies zu großen Problemen führen. Dies sieht auch eine große Anzahl von Personen, die bis jetzt ihre Spenden abgeliefert haben so“, schreibt die SPD. Eine Spenderin brachte es auf den Punkt, als sie sagte: „Wenn es einem selbst gut geht, kann man auch etwas spenden für Menschen, denen es nicht so gut geht.“ Sie sprach sich für eine Wiederholung der Aktion aus. Auch Personen aus Nachbargemeinden beteiligten sich an der Spendenaktion. So konnten Ortsvereinsvorsitzender Dr. Jürgen Kegler und Gemeinderätin Jutta Schneider dieser Tage eine beachtliche Menge gespendeter Artikel bei der Schwetzinger Tafel anliefern: elf große Kunststoffbehälter, dazu ein Großkarton mit Fruchtsaft.

Norbert Holter, der stellvertretende Leiter der Tafel, die von der Caritas und der Diakonie organisiert wird, zeigte sich hocherfreut über die stattliche Menge, die von den beiden SPD-Vertretern übergeben wurde. Den Dank von „Appel + Ei“ gibt die SPD hiermit an die Spender weiter. Die Aktion wird bis Ende Oktober weitergeführt. Nach wie vor können Spenden bei Familie Schneider, Im Grund 1 in Plankstadt, abgegeben werden. Im Eingang zum Haus ist ein Tisch mit Kartons, in die die Spenden eingelegt werden können, aufgestellt. sr

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020