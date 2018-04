Anzeige

Plankstadt.Zügig waren die Formalitäten der Hauptversammlung abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Der Rechenschaftsbericht des Vorstandes wurde dabei ebenso zustimmend zur Kenntnis genommen wie der positive Kassenbericht. Walter Fritz fiel es deshalb nicht schwer, sich als Kassenprüfer für die Arbeit des Vorstandsteams zu bedanken und die Entlastung durchzuführen.

In der gut besuchten Versammlung gab Bettina Stefan-Lutz einen kurzen Einblick in die Arbeit der Awo-Wohngruppe in der Wilhelmstraße. Dort werden derzeit zehn Jugendliche betreut, fünf Deutsche und fünf Flüchtlinge. Auch die Zahl von Mädchen und Jungen ist mit vier zu sechs fast ausgeglichen. Hauptschulabschluss, Praktika und Berufsausbildung stehen bei den meisten im Mittelpunkt. Die betreuende Sozialarbeiterin freute sich darüber, dass man in Plankstadt so positiv aufgenommen worden sei und dass ein Mädchen nach einem Praktikum in der Bäckerei Leisinger eine Ausbildung beginnen werde. Dafür gab es den Beifall der Awo-Mitglieder.

Unter der Federführung von Walter Stumpf wurde Anfang März die Awo-Sammelwoche durchgeführt. In diesem Jahr unterstützt die Awo Plankstadt das Projekt „SAFE“ mit einer Spende von 500 Euro. Was sich dahinter verbirgt, erläuterte die Sozialpädagogin Tatjana Schäfer. Mit „Sicherer Ausbildung für Eltern“ will man werdenden Eltern helfen, eine intensive Eltern-Kind-Bindung aufzubauen. Die ersten Lebensjahre seien dafür entscheidend. Inzwischen wisse man, dass dieses erworbene Bindungsmuster Einfluss auf das ganze Leben habe, zwischenmenschliche Beziehungen bestimme und sogar Auswirkungen auf den Gesundheitszustand habe.