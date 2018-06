Anzeige

Plankstadt.Die Untersuchungsergebnisse des Weltklimarats zum Klimawandel und die Position der Skeptiker, die andere Ursachen mitverantwortlich machen, sollte Gegenstand von zwei Vorträgen beim Diskussionsabend der Lokalen Agenda sein. Jedoch konnte wegen der Erkrankung eines der beiden Referenten nur die „Pro“-Seite des Problems von Christoph Ruebeling als Referat mit Grafiken und Lichtbildern dargestellt werden.

In der anschließenden Diskussion wurde aber klar, dass neben den menschenverursachten Komponenten des Klimawandels auch die Periodenwechsel der Erde selbst – die sogenannten Warm- und Eiszeiten – und der Sonnenzyklus eine Rolle spielen, wie es in einer Mitteilung der Lokalen Agenda heißt. Die komplexe Wechselwirkung aller drei Einflussgrößen ist nur schwer wissenschaftlich erfassbar. Dennoch sollte der anthropogene Teil, die Emission von Klimagasen durch Massentierhaltung, Industrie und Verkehr, so gering wie möglich gehalten werden, waren sich die Teilnehmer einig. Atomkraft als vermeintliche Alternative entfalle wegen der hohen Risiken und der ungelösten Entsorgung hochstrahlender Abfälle.

WWF-Empfehlung als Gedicht

Zum Abschluss erfreute das Gedicht der Aktionskünstlerin und Grimme-Preisträgerin „Barbara“, das die Empfehlungen des WWF, der Schutzorganisation für Natur und Umwelt, wie folgt in Worte fasst: „Lasst uns alle Bäume pflanzen, fröhlich durch die Wälder tanzen, Nahrung für die Bienen schaffen, Vogelhäuschen bau’n statt Waffen. Menschen, Tiere, Umwelt achten, statt nach Kohle nur zu trachten, Klima schützen, Frieden stiften, statt die Felder zu vergiften. Lasst uns alle viel mehr lachen, Strom aus Wind und Sonne machen, ,Erde retten‘ klingt zwar schlicht, doch ’ne zweite gibt es nicht. “ ww