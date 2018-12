Emma Neidig ist seit 60 Jahren dabei

Plankstadt.Der Nachmittag der Frauengemeinschaft mit Senioren begann mit einer Eucharistiefeier in der St.-Nikolaus-Kirche. Zum Nachdenken angeregt wurden die Gottesdienstbesucher durch ein Interview, das eine Reporterin (Cordula Just) mit dem Bußprediger Johannes (Pfarrer Reinholdt Lovasz), dem Sohn des Zacharias, in der Wüste nahe von Jericho führte.

Beim Gottesdienst wurden auch zwei neue Mitglieder der KFD – Erika Böhm und Theresia Laubscher – in die Gemeinschaft aufgenommen.

Anschließend trafen sich die Frauen und der Präses im liebevoll rot-golden dekorierten Pfarrsaal und nachdem Cordula Just alle begrüßt und die Adventsfeier unter das Motto „Suchen und Finden“ gestellt hatte, suchten und fanden die Anwesenden das lecker bestückte Kuchenbüffet.

Über das Engelkind Anna

Nach der Kaffeepause erzählte Monika Gaa die Weihnachtsgeschichte „Das Engelkind Anna“, das nach seinem Sturz aus dem Rentierschlitten sich plötzlich in der Welt der Menschen wiederfand.

Bei der folgenden Ehrung wurde Emma Neidig für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Frauengemeinschaft ausgezeichnet und mit einem Präsent und einer Dankurkunde bedacht. Gerda Gaa und Irene Lauinger – beide ebenfalls 60 Jahre Mitglied – konnten bei der Ehrung nicht anwesend sein.

Ein nachdenkliches Anspiel zu den Aussagen „Ja, zu den Herausforderungen des Lebens“, „Willkommensein“, „Ohne Furcht in Frieden leben“ und „Miteinander aufbrechen“ trugen Theresia Kolb, Manuela Engelhardt und Ingrid Schmitt vor. Ganz leise wurde es dann im Saal, als Monika Gaa das Lied „Alle Wege sind gut“ gefühlvoll vortrug.

Zum Schluss dieser schönen Adventsfeier bedankte sich Cordula Just beim Vorstandsteam, allen Helfern und dem Präses Pfarrer Lovasz für die Unterstützung im vergangenen Jahr. me

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018