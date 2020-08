Endlich handeln

Plankstadt.Die Eigenanteile, die Pflegebedürftige für ihre stationäre Versorgung aufbringen müssen, sind erneut gestiegen. Damit steigt das Armutsrisiko vor allem älterer Menschen. Die Arbeiterwohlfahrt kritisiert, dass die Lösung des Problems seit Jahren auf die lange Bank geschoben werde, und fordert schnelles Handeln, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits im Februar 2019 startete die Arbeiterwohlfahrt eine Petition zur Deckelung der Eigenanteile. In nur wenigen Wochen zeichneten weit über 74 000 Menschen diese Petition und erwirkten damit die Beratung ihres Anliegens im Petitionsausschuss des Bundestages. Die Awo in Plankstadt hatte hierzu ebenfalls Unterschriften gesammelt. Entsprechend sauer waren die Plankstadter Vorstandsmitglieder bei ihrem letzten Zusammentreffen, weil seit über einem Jahr das Verfahren verschleppt wird. Die Betroffenen haben das Nachsehen. Es muss endlich gehandelt werden: Kostensteigerungen durch bessere Bezahlung und mehr Personal müssen durch die Solidargemeinschaft der Versicherten getragen werden, so die Awo.

Laut Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand vom 1. Juli seien die Eigenanteile, die Pflegebedürftige für die stationäre Versorgung zahlen müssen, im bundesweiten Schnitt auf 2015 Euro im Monat gestiegen. Das seien 124 Euro mehr als vor einem Jahr.

Nicht alleinlassen

Die Kosten für die stationäre Pflege steigen weiter, aber die Leistungsbeträge der Pflegekassen sind gesetzlich gedeckelt. Das heißt: Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen tragen das Risiko von Kostensteigerungen ganz allein. Durchschnittliche Rentenempfänger können deshalb schon seit Jahren immer häufiger die Eigenanteile nicht mehr selbst aufbringen. „Wir dürfen Pflegebedürftige und ihre Familien nicht mehr mit den steigenden Kosten alleinlassen“, stellte Vorstandsmitglied Gerhard Wacker klar.

Die Awo will einen gesetzlich definierten Höchstbetrag für die Eigenanteile und die Finanzierung der Kosten aus Mitteln der Pflegeversicherung zum Beispiel durch einen Steuerzuschuss für die Pflegeversicherung. Im weiteren Verlauf des sommerlichen Treffens befasste man sich mit den Folgen der Corona-Krise für die eigenen Planungen. Im Herbst ist deshalb erstmals ein Zwiebelkuchenessen mit neuem Wein vorgesehen. zg

