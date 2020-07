„Endlich wieder Konzerte“

Plankstadt.Die Augen der Senioren leuchten, als Ruth Miedreich-Hornung und Claudia Mandl mit ihren Altblockflöten im Duett Antonio Vivaldis „Der Frühling“ anstimmen. Wegen der Krise läuft dieses Konzert im Caritas-Altenzentrum anders ab, als sonst. In drei Gruppen erleben die Senioren an verschiedenen Montagen musikalische „Frühlingserinnerungen und Sommerträume“ in einem der Gärten des Altenzentrums.

„Wir haben die Konzerte sehr vermisst – endlich finden sie wieder statt“, sagt Heimleiterin Martha Trautwein zu Beginn. Wie froh die Bewohner sind, dass die Musiker um Miedreich-Hornung nun wieder regelmäßig im Caritas-Altenzentrum auftreten, zeigen sie vor allem durch laute „Bravo“- und „Super“-Rufe. Zwischen den verträumten Melodien, die der leidenschaftliche Klavierspieler Heinz Ochs seinem Instrument entlockt, den sanften Tönen der Blockflöten und gesungenen Klassik- und Volksliedern, vergessen die Senioren den Alltag und genießen die Abwechslung.

Bei „Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein“ singen die Bewohner gerne mit. Schwung ins Altenzentrum bringt Miedreich-Hornung mit „Sing, Nachtigall sing“, in dessen Klavierbegleitung Ochs flotte Jazzimprovisationen einfließen lässt. Aber auch „Erlaube mir fein’s Mädchen“ und „Da unten im Tale“ kommen bei den Zuhörern gut an. Ein Highlight ist das Geburtstagspotpourri, das die Musiker spontan für Clara Carstens, die am Tag zuvor 100 Jahre alt geworden ist, zum Besten geben. A cappella singen die Konzertbesucher gemeinsam mit Mandl und Miedreich-Hornung den Kanon „Viel Glück und viel Segen“ für Carstens, die davon ganz gerührt ist.

Aber auch drinnen ziehen die Frühlings- und Sommermelodien die Aufmerksamkeit der Senioren auf sich: Im ersten Stockwerk schauen sie durch die gekippten Fenster nach draußen und lauschen dem Konzert. Das Finale bildet wie so oft das Lied „Sag zum Abschied leise Servus“, das bei den Bewohnern sehr beliebt ist. caz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.07.2020