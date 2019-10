EnergieträgerWasserstoff

Plankstadt.„Wer E-Mobilität hört, denkt gleich an Batterie betriebene Fahrzeuge“, weiß Bernd Kappenstein, Leiter Energie und Mobilität bei der Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn Kappenstein am Dienstag, 15. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindezentrums zu diesem Thema spricht, wird er zudem die Brennstoffzelle als probates Antriebsmittel vorstellen. „Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft“, stellt Kappenstein in den Raum.

Zukunftsweisende Technologien, die klimafreundlich und CO2-sparend sind, sollen im Rahmen des kommunalen Elektromobilität-Infrastruktur-Ausbaus aufgezeigt werden. Bislang besteht der Gemeinde-Fuhrpark aus fünf Fahrzeugen und zwei Fahrrädern – zwei Renault Zoe, ein Renault Twizy, einen Goupil Elektrotransporter, ein BMW Hybrid sowie zwei E-Bikes. „Wir beschäftigen uns intensiv in Plankstadt mit dem Ausbau der Infrastruktur für die E-Mobilität. Hier sind viele Fragen noch unbeantwortet, deshalb bieten wir bei der gemeinsamen Veranstaltung mit der Lokalen Agenda einen Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde“, sagt Bürgermeister Nils Drescher.

E-Fahrzeuge der Gemeinde

Um den Besuchern einen Eindruck zu vermitteln, werden die gemeindeeigenen Fahrzeuge auf dem Rathausplatz ausgestellt. Zudem werden die konkreten Ausbauschritte für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Plankstadt vorgestellt. „Just in der vergangenen Woche wurde eine weitere E-Ladesäule im Neubaugebiet „Antoniusquartier“ in Betrieb genommen“, freut sich Bernhard Müller, Stabsstelle Umwelt in der Verwaltung, in diesem Zusammenhang. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.10.2019