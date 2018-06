Anzeige

Plankstadt.„Ich hab’ gedacht, du hast gedacht“ – ein Satz, der häufig fällt und ein Missverständnis aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten zum Ausdruck bringt. Eben darum findet sich dieser Ausspruch auch im Titel eines Seminars der Landfrauen wieder, die sich am vergangenen Samstag in der „Wärtschaft“ mit den Tücken der Kommunikation in der Ehe und in Beziehungen sowie in der Familie und in Freundschaften beschäftigt haben. Referentin Rita Reichenbach-Lachenmann vom Verband der Landfrauen in Stuttgart, die als eine von fünf Bildungsreferenten in Nord-Baden und Nord-Württemberg bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten Vorträge und Seminare hält, ist dafür mit von der Partie.

Das Seminar steht in diesem Jahr unter dem Leitthema „Miteinander“ und befasst sich mit Aspekten, die Frauen persönlich oder beruflich betreffen können. Immer wieder bereichert Reichenbach-Lachenmann das Seminar durch eine Anekdote, die sie aus ihrer langjährigen Berufserfahrung mitnahm und die Landfrauen hören genau hin. Das ist wohl ein Grund dafür, weshalb die Plankstadter Landfrauen sie gern jedes Jahr aufs Neue als Referentin in ihre Gemeinde holen.

Zuhören – nicht nur mit den Ohren

„Um Missverständnissen oder ihrer Entwicklung zum Konflikt vorzubeugen, muss man zuhören – und das nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit der Seele“, betont Reichenbach-Lachenmann die tiefenpsychologischen Ursachen, weshalb immer mehr Ehen zu Bruch gehen, Familienzwiste entstehen oder Freundschaften zerbrechen. Grund dafür sind häufig Konfliktthemen, die unter den Teppich gekehrt werden. Gras wächst jedoch meist nicht darüber. „Gespräche kann man üben“, erklärt die Referentin. „Wir gehen alle Trampelpfade im Leben – ein neuer Weg braucht viel Mut und vor allem den inneren Entschluss.“ So sollten die Teilnehmerinnen beispielsweise Vorwürfe in Wünsche umwandeln und sich im Einfühlen üben, denn so komme ein nötiges Verständnis für das Gegenüber auf und ein Missverständnis artet nicht zum Konflikt aus.