Entlastung für den Rat

Plankstadt.Der Gemeinderat stimmte der Änderung der Hauptsatzung zu, die die Bildung beschließender Ausschüsse zur Entlastung des Gemeinderates und auch im Interesse einer gründlichen Beratung wichtiger kommunalpolitischer Angelegenheiten im Hauptorgan vorsieht. Die aktuell gültige Fassung der Hauptsatzung stammt aus dem Jahr 2011.

Die jetzt erfolgte Neufassung orientiert sich im Wesentlichen an der Mustersatzung des Gemeindetages Baden-Württemberg mit den notwendigen Anpassungen an die ortsüblichen Gegebenheiten und Rechtsänderungen. Die Wertgrenzen der Zuständigkeitsregelungen (25 000 bis 80 000 Euro; außerplanmäßige Ausgaben von 8000 bis 15 000 Euro) liegen in der Regel unter den Vorschlagswerten des Gemeindetages für die Größe Plankstadts.

Dr. Dr. Ulrich Mende (SPD) regte an, dass die die Anzahl der Gemeinderäte für den beschließenden Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) sowie den beschließenden Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt (OBU) statt zehn (wie vorgeschlagen) elf betragen solle, „das entspricht dann exakt der Hälfte des Gremiums“, argumentierte er. Der Änderungsantrag wurde jedoch mit zehn zu zwölf Stimmen abgelehnt (der Bürgermeister enthielt sich). Die Änderung der Hauptsatzung wurde in der Folge bei drei Enthaltenen der SPD-Gemeinderäte angenommen (über die Besetzung berichteten wir in unserer Ausgabe vom 23. Juli).

Als sinnvoll erachtet

Bürgermeister Nils Drescher begrüßte die Änderung, „die im Zusammenhang mit der getroffenen Entscheidung, die Zahl der Gemeinderäte von 18 auf 22 zu erhöhen, steht. Mehr Räte bedeuten auch eine Entlastung des Gesamtgemeinderates“, die Drescher vor dem Hintergrund der großen anstehenden Projekte als sinnvoll erachtet.

Dr. Stephan Verclas (PlaLi) betonte, dass die Hauptsatzung die wichtigste Satzung der Gemeinde sei, die die „Grundeckpfeiler zur Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Gemeinderat“ regele. Er wies aber auch darauf hin, dass die beschließenden Ausschüsse die Arbeit im Gemeinderat zwar erleichtern, in den Fraktionen gleichzeitig aber auch erschweren. Jutta Schuster (CDU) erinnerte, dass man schon viele Jahre über die Einführung von beschließenden Ausschüssen diskutiert habe, dies sei auch sinnvoll.

Thomas Burger (GLP) lobte die Neufassung der Satzung. Alles sei klar geregelt und aufgeteilt. Er findet es auch gut, dass der Gemeinderat das letzte Wort hat, wenn er nicht hinter den Entscheidungen des jeweiligen Ausschusses stehe. az

