Entscheidung unmöglich

Was leben wir doch in einer Überflussgesellschaft! So richtig aufgefallen ist mir das mal wieder neulich abends auf dem Sofa. Denn mein Partner und ich waren auf der Suche nach einer Abendunterhaltung. Da geht der Griff natürlich schnell in Richtung Fernbedienung. Lineares Fernsehen schauen wir selten – warum auch, wenn man unzählige Filme und Serien auf Abruf bei diversen Portalen schauen kann? Also wurde eines davon geöffnet und die Angebote durchgescrollt. Am Ende war eine Viertelstunde vergangen, ohne dass einer der Filme uns beiden gepasst hätte oder wir uns für einen bestimmten entscheiden konnten (die eine Seite plädierte zwar stark für „Highlander“, aber die andere war davon nicht begeistert – Sie können raten, auf wen was zutrifft). Dieses Phänomen hat übrigens einen Namen: Entscheidungsmüdigkeit. Sie wird verursacht, wenn zu viele Entscheidungen über einen bestimmten Zeitraum getroffen werden müssen – wird man mit zu vielen Entscheidungen und Optionen konfrontiert, kann dies zur Überforderung führen. Vielleicht sollte man sich dafür eine Lösung überlegen. Etwa, dass man einfach den fünften Film schaut, der vorgeschlagen wird. So entdeckt man vielleicht auch tolles Neues – aber nur, wenn der Algorithmus noch nicht vollends auf Horrorfilme oder „Highlander“ getrimmt ist.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.10.2020