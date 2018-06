Anzeige

Plankstadt.Die TSG Eintracht bietet ab Ende Juni neue Sommer-Kurse an. So wird an zehn aufeinanderfolgenden Donnerstagen durch Gymnastikübungen die Wirbelsäule gestärkt und an ebenso vielen Freitagen können Familien im „Eltern-Kind-Yoga“entspannende Übungen der indischen Lehre erfahren.

Der Kurs im „Eltern-Kind-Yoga“ startet am Freitag, 22. Juni, um 15.30 Uhr in der Sporthalle der Friedrich-Schule. Dort wird Yoga-Lehrerin Namie Lorentz immer freitags durch die rund 75-minütigen Trainingseinheiten führen. Ein Einstieg sei jederzeit möglich, heißt es in der Pressemitteilung der TSG, eine Entscheidung zur vollen Kursteilnahme kann nach der ersten Schnupperstunde gefällt werden. Die Kursgebühr beträgt 79 Euro für ein Elternteil samt Kind (46 Euro für Mitglieder). Jedes weitere Kind kostet 40 Euro (23 Euro). Yoga-Matten müssen mitgebracht werden.

Die Physiotherapeutin Nicole Mastorakis wird den einstündigen Kurs zur Wirbelsäulengymnastik leiten, der am Donnerstag, 28. Juni, um 10 Uhr beginnt. Die erste Kursstunde im Gymnastikraum der Dr. Erwin-Senn-Halle kann als Schnupperstunde genutzt werden. Der Kurs kostet für Mitglieder 21 und für Nicht-Mitglieder 54 Euro. zg