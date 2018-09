Entwicklung der Nutzerzahlen erst einmal beobachten

Plankstadt.Die Grüne Liste hatte im Gemeinderat den Antrag gestellt, auch in Plankstadt das Fahrradvermietsystem „Nextbike“ des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) zu etablieren. Nach der Einführung in Schwetzingen in diesem Jahr sei eine hohe Auslastung und Akzeptanz festgestellt worden, heißt es im Antrag.

Deshalb schlug die Grüne Liste vor, das Basispaket mit vier Stationen in Anspruch zu nehmen. Die jährlichen Fixkosten dafür betragen rund 8700 Euro. Plankstadt würde sich damit in ein bestehendes Netz integrieren. „Nicht jeder kann sich ein Fahrrad leisten, das neu und gewartet ist. Außerdem könnten Pendler so vom Bahnhof in Schwetzingen in unser Gewerbegebiet gelangen“, erläuterte Thomas Burger von der Grünen Liste. Die anderen Fraktionen teilten die Begeisterung allerdings nicht.

„Idee ist nicht verkehrt“

„Im Grunde ist die Idee nicht verkehrt, was größere Städte betrifft. Allerdings sollten wir einfach noch beobachten, wie sich die Sache in Schwetzingen entwickelt. Wir würden daher vorschlagen, das Thema nach der Winterpause noch einmal zu beraten“, erläuterte Andreas Berger (CDU). „Der VRN hat aus unserer Sicht bei der Beratung im Ausschuss keine Kompetenz bewiesen“, erklärte Dr. Stephan Verclas (Plankstadter Liste), „wir sehen außerdem die Nutzung des Systems in Plankstadt nicht gegeben. Wir sind schließlich eine Wohngemeinde und haben keine Touristen, für die dieses System hauptsächlich interessant ist. Eppelheim ist im System nicht mit drin, daher würden wir hier den Schulterschluss suchen und den Punkt vorerst vertagen.“

Auch die SPD sah die Sache kritisch. Der für Schwetzingen angesprochene Anstieg der Nutzerzahlen relativiere sich, wenn man genau hinschaue. Die Logistik habe anscheinend auch noch Schwierigkeiten, da einzelne Stationen wie die am Krankenhaus in der Spargelstadt laut Ulrike Breitenbücher schnell leer seien. „Die Vertragslaufzeit ist außerdem auf fünf Jahre festgelegt. Wir wollen daher die Entwicklung vorerst noch beobachten und Fakten bekommen“, so Dr. Dr. Ulrich Mende. Auch die Zustimmung zum Antrag von Ulf-Udo Hohl (Alternative Liste) konnte an der Verschiebung des Punkts ins erste Quartal 2019 nichts ändern. grö

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018